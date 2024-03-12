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У побережья Болгарии в Черном море выявили дрейфующую мину

Вторник 12 марта 2024 14:57
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У побережья Болгарии в Черном море выявили дрейфующую мину Иллюстративное фото (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

В Черном море у побережья Болгарии обнаружили дрейфующую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNT.

Мину выявили напротив пляжа "Кабакум" в Варне.

"Взрывное устройство типа МА2 доставлено из района боевых действий вблизи Украины. В настоящее время мину буксирует в море морской тральщик № 33, чтобы взорвать ее на безопасном расстоянии от берега", - заявил главком ВМФ контр-адмирал Кирилл Михайлов.

На данный момент ситуация спокойная, территория оцеплена. Мина находилась очень близко к берегу, но благодаря военным ВМФ теперь она далеко. Скорее всего, мина будет взорвана дальше в море.

Разминирование Черного моря

В январе этого года глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение Софии с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.

Уже 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря.

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