Біля узбережжя Болгарії в Чорному морі виявили дрейфуючу міну
У Чорному морі біля узбережжя Болгарії виявили дрейфуючу міну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNT.
Міну виявили навпроти пляжу "Кабакум" у Варні.
"Вибуховий пристрій типу МА2 доставлено з району бойових дій поблизу України. Наразі міну буксирує в море морський тральщик № 33, щоб підірвати її на безпечній відстані від берега", - заявив головком ВМФ контр-адмірал Кирило Михайлов.
Наразі ситуація спокійна, територія оточена. Міна перебувала дуже близько до берега, але завдяки військовим ВМФ тепер вона далеко. Найімовірніше, міну буде підірвано далі в морі.
Розмінування Чорного моря
У січні цього року глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що угода Софії з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі незабаром буде підписана. Після цього місія розпочнеться.
Вже 11 січня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар та заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали у Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин.
Нещодавно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, скільки часу піде на розмінування Чорного моря.
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