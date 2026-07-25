У ресторана в Киеве нашли куртку с гранатами

Стрельба в Киеве и области

Правоохранители регулярно фиксируют случаи применения огнестрельного оружия в столичном регионе. Подобные инциденты случаются как в Киеве, так и в населенных пунктах области.

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева произошла стрельба, из-за которой полиция объявляла специальную операцию по розыску и задержанию злоумышленника.

Кроме того, в Дарницком районе столицы патрульные задержали мужчину, открывшего огонь во дворе многоэтажки. Нарушителя обезвредили непосредственно на месте происшествия с помощью наручников.

Также подобный случай зафиксировали в области: в центре Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу и ранил 18-летнего юношу. Пострадавшего парня срочно госпитализировали, а полиция начала розыск стрелка.