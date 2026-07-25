Біля ресторану в Києві знайшли куртку з гранатами

Правоохоронці вилучили два корпуси гранат та запал, які виявили у Дніпровському районі столиці безпосередньо біля одного із закладів харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.
Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до правоохоронців близько 13:00. На перилах східців, що ведуть до ресторану у Дніпровському районі, перехожі помітили куртку.
Всередині верхнього одягу знаходилися два корпуси гранат та запал до них.
На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки столичного главку, які вилучили небезпечні предмети.
Наразі слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
Поліцейські з'ясовують походження вилучених боєприпасів та встановлюють особу, яка залишила куртку біля закладу. Наразі тривають слідчі дії.
Правоохоронці регулярно фіксують випадки застосування вогнепальної зброї у столичному регіоні. Подібні інциденти трапляються як у самому Києві, так і в населених пунктах області.
Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва сталася стрілянина, через яку поліція оголошувала спеціальну операцію для розшуку та затримання зловмисника.
Крім того, у Дарницькому районі столиці патрульні затримали чоловіка, який відкрив вогонь у дворі багатоповерхівки. Порушника знешкодили безпосередньо на місці події за допомогою кайданок.
Також подібний випадок зафіксували в області: у центрі Білої Церкви невідомий відкрив стрілянину та поранив 18-річного юнака. Потерпілого хлопця тоді терміново госпіталізували, а поліція розпочала розшук стрільця.