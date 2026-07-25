Біля ресторану в Києві знайшли куртку з гранатами

Деталі інциденту

Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до правоохоронців близько 13:00. На перилах східців, що ведуть до ресторану у Дніпровському районі, перехожі помітили куртку.

Всередині верхнього одягу знаходилися два корпуси гранат та запал до них.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки столичного главку, які вилучили небезпечні предмети.

Фото: поліція вилучила гранати білі ресторану в Києві (t.me/gunpKyiv)

Наразі слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Поліцейські з'ясовують походження вилучених боєприпасів та встановлюють особу, яка залишила куртку біля закладу. Наразі тривають слідчі дії.