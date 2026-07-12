В центре Белой Церкви неизвестный открыл огонь и ранил юношу: полиция ищет стрелка

Полиция Киевской области сообщила о стрельбе в центре Белой Церкви, в результате которой ранение получил 18-летний юноша. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белоцерковского районного управления полиции.

Что произошло

Инцидент произошел 11 июля около 19:38 на улице Ярослава Мудрого. В полицию обратился несовершеннолетний, который сообщил, что неизвестный выстрелил из пневматического оружия и ранил молодого человека.

По факту произошедшего сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции.

Пострадавшего доставили в больницу

В результате стрельбы телесные повреждения получил 18-летний юноша. Его госпитализировали, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Информация о характере полученных травм пока не уточняется.

Полиция разыскивает стрелявшего

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, патрульные и ювенальные полицейские. Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить личность человека, открывшего огонь.

После того как будут выяснены все обстоятельства инцидента, действиям стрелявшего дадут соответствующую правовую квалификацию. Расследование продолжается.