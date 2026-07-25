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У ресторана в Киеве нашли куртку с гранатами

16:42 25.07.2026 Сб
2 мин
Прохожие заметили подозрительную вещь прямо на лестнице
aimg Сергей Козачук
У ресторана в Киеве нашли куртку с гранатами Фото: полиция изъяла гранаты белого ресторана в Киеве (Getty Images)
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Правоохранители изъяли два корпуса гранат и пыл, которые обнаружили в Днепровском районе столицы непосредственно возле одного из заведений питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Детали инцидента

Сообщение об опасной находке поступило правоохранителям около 13:00. На перилах лестницы, ведущей в ресторан в Днепровском районе, прохожие заметили куртку.

Внутри верхней одежды находились два корпуса гранат и запал к ним.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции и взрывотехники столичного главка, изъявших опасные предметы.

У ресторана в Киеве нашли куртку с гранатами Фото: полиция изъяла гранаты белого ресторана в Киеве (t.me/gunpKyiv)

Следователи решают вопрос о правовой квалификации события.

Полицейские выясняют происхождение изъятых боеприпасов и устанавливают лицо, оставившее куртку возле заведения. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Стрельба в Киеве и области

Правоохранители регулярно фиксируют случаи применения огнестрельного оружия в столичном регионе. Подобные инциденты случаются как в Киеве, так и в населенных пунктах области.

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева произошла стрельба, из-за которой полиция объявляла специальную операцию по розыску и задержанию злоумышленника.

Кроме того, в Дарницком районе столицы патрульные задержали мужчину, открывшего огонь во дворе многоэтажки. Нарушителя обезвредили непосредственно на месте происшествия с помощью наручников.

Также подобный случай зафиксировали в области: в центре Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу и ранил 18-летнего юношу. Пострадавшего парня срочно госпитализировали, а полиция начала розыск стрелка.

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