У ресторана в Киеве нашли куртку с гранатами

Правоохранители изъяли два корпуса гранат и пыл, которые обнаружили в Днепровском районе столицы непосредственно возле одного из заведений питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Полицейские выясняют происхождение изъятых боеприпасов и устанавливают лицо, оставившее куртку возле заведения. В настоящее время продолжаются следственные действия.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа районного управления полиции и взрывотехники столичного главка, изъявших опасные предметы.

Внутри верхней одежды находились два корпуса гранат и запал к ним.

Сообщение об опасной находке поступило правоохранителям около 13:00. На перилах лестницы, ведущей в ресторан в Днепровском районе, прохожие заметили куртку.

Стрельба в Киеве и области

Правоохранители регулярно фиксируют случаи применения огнестрельного оружия в столичном регионе. Подобные инциденты случаются как в Киеве, так и в населенных пунктах области.

Напомним, ранее в Святошинском районе Киева произошла стрельба, из-за которой полиция объявляла специальную операцию по розыску и задержанию злоумышленника.

Кроме того, в Дарницком районе столицы патрульные задержали мужчину, открывшего огонь во дворе многоэтажки. Нарушителя обезвредили непосредственно на месте происшествия с помощью наручников.

Также подобный случай зафиксировали в области: в центре Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу и ранил 18-летнего юношу. Пострадавшего парня срочно госпитализировали, а полиция начала розыск стрелка.