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Біля ресторану в Києві знайшли куртку з гранатами

16:42 25.07.2026 Сб
2 хв
Перехожі помітили підозрілу річ просто на сходах
aimg Сергій Козачук
Біля ресторану в Києві знайшли куртку з гранатами Фото: поліція вилучила гранати білі ресторану в Києві (Getty Images)
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Правоохоронці вилучили два корпуси гранат та запал, які виявили у Дніпровському районі столиці безпосередньо біля одного із закладів харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Деталі інциденту

Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до правоохоронців близько 13:00. На перилах східців, що ведуть до ресторану у Дніпровському районі, перехожі помітили куртку.

Всередині верхнього одягу знаходилися два корпуси гранат та запал до них.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки столичного главку, які вилучили небезпечні предмети.

Біля ресторану в Києві знайшли куртку з гранатамиФото: поліція вилучила гранати білі ресторану в Києві (t.me/gunpKyiv)

Наразі слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Поліцейські з'ясовують походження вилучених боєприпасів та встановлюють особу, яка залишила куртку біля закладу. Наразі тривають слідчі дії.

Стрілянина у Києві й області

Правоохоронці регулярно фіксують випадки застосування вогнепальної зброї у столичному регіоні. Подібні інциденти трапляються як у самому Києві, так і в населених пунктах області.

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва сталася стрілянина, через яку поліція оголошувала спеціальну операцію для розшуку та затримання зловмисника.

Крім того, у Дарницькому районі столиці патрульні затримали чоловіка, який відкрив вогонь у дворі багатоповерхівки. Порушника знешкодили безпосередньо на місці події за допомогою кайданок.

Також подібний випадок зафіксували в області: у центрі Білої Церкви невідомий відкрив стрілянину та поранив 18-річного юнака. Потерпілого хлопця тоді терміново госпіталізували, а поліція розпочала розшук стрільця.

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