Біля ресторану в Києві знайшли куртку з гранатами
Правоохоронці вилучили два корпуси гранат та запал, які виявили у Дніпровському районі столиці безпосередньо біля одного із закладів харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.
Деталі інциденту
Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до правоохоронців близько 13:00. На перилах східців, що ведуть до ресторану у Дніпровському районі, перехожі помітили куртку.
Всередині верхнього одягу знаходилися два корпуси гранат та запал до них.
На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки столичного главку, які вилучили небезпечні предмети.
Фото: поліція вилучила гранати білі ресторану в Києві (t.me/gunpKyiv)
Наразі слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
Поліцейські з'ясовують походження вилучених боєприпасів та встановлюють особу, яка залишила куртку біля закладу. Наразі тривають слідчі дії.
Стрілянина у Києві й області
Правоохоронці регулярно фіксують випадки застосування вогнепальної зброї у столичному регіоні. Подібні інциденти трапляються як у самому Києві, так і в населених пунктах області.
Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва сталася стрілянина, через яку поліція оголошувала спеціальну операцію для розшуку та затримання зловмисника.
Крім того, у Дарницькому районі столиці патрульні затримали чоловіка, який відкрив вогонь у дворі багатоповерхівки. Порушника знешкодили безпосередньо на місці події за допомогою кайданок.
Також подібний випадок зафіксували в області: у центрі Білої Церкви невідомий відкрив стрілянину та поранив 18-річного юнака. Потерпілого хлопця тоді терміново госпіталізували, а поліція розпочала розшук стрільця.