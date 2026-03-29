Возле президентского самолета Трампа заметили дрон, - СМИ

Покушения на Трампа

Напомним, что на Дональда Трампа неоднократно были совершены попытки покушения. Самый известный случай произошел на одном из предвыборных митингов летом 2024 года, когда Трампу из винтовки прострелили ухо.

Также в октябре 2025 года стало известно, что Секретная служба США обнаружила подозрительную "снайперскую точку", с которой была возможность видеть место выхода президента из самолета. Точка была неподалеку от международного аэропорта Палм-Бич.

Кроме того, в феврале этого года в США приговорили мужчину к пожизненному сроку за то, что тот в 2024 году пытался застрелить Трампа на поле для гольфа.