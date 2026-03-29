Возле президентского самолета Трампа заметили дрон, - СМИ

В воскресенье, 29 марта, возле самолета президента США Дональда Трампа был замечен дрон. Для его поиска в небо полняли вертолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Fox News Ника Сортора в соцсети Х.
"В Вест-Палм-Бич направлены вертолеты для расследования инцидента вторжения дроны вблизи самолета Air Force One (так называемые борт американских президентов - ред.)", - написал он.
По словам журналиста, в аэропорту пока что ввели ограничения на взлет и посадку до тех пор, пока вертолеты не проведут поиски в этом районе.
"Молитесь каждый день о безопасности 47-го", - добавил Ник Сортор, и имея ввиду 47-го президента США Дональда Трампа.
Напомним, что на Дональда Трампа неоднократно были совершены попытки покушения. Самый известный случай произошел на одном из предвыборных митингов летом 2024 года, когда Трампу из винтовки прострелили ухо.
Также в октябре 2025 года стало известно, что Секретная служба США обнаружила подозрительную "снайперскую точку", с которой была возможность видеть место выхода президента из самолета. Точка была неподалеку от международного аэропорта Палм-Бич.
Кроме того, в феврале этого года в США приговорили мужчину к пожизненному сроку за то, что тот в 2024 году пытался застрелить Трампа на поле для гольфа.