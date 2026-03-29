Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Біля президентського літака Трампа помітили дрон, - ЗМІ

22:30 29.03.2026 Нд
2 хв
На час пошукової операції в аеропорту введено обмеження на зліт і посадку
Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

У неділю, 29 березня, біля літака президента США Дональда Трампа був помічений дрон. Для його пошуку в небо підняли вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Fox News Ніка Сортора в соцмережі Х.

Читайте також: "Я вбив його раніше". Трамп зробив заяву про замахи на нього з боку Ірану

"У Вест-Палм-Біч направлено вертольоти для розслідування інциденту вторгнення дронів поблизу літака Air Force One (так званий борт американських президентів - ред.)", - написав він.

За словами журналіста, в аеропорту поки що ввели обмеження на зліт і посадку доти, доки вертольоти не проведуть пошуки в цьому районі.

"Моліться щодня про безпеку 47-го", - додав Нік Сортор, маючи на увазі 47-го президента США Дональда Трампа.

Замахи на Трампа

Нагадаємо, що на Дональда Трампа неодноразово були здійснені спроби замаху. Найвідоміший випадок стався на одному з передвиборчих мітингів влітку 2024 року, коли Трампу з гвинтівки прострелили вухо.

Також у жовтні 2025 року стало відомо, що Секретна служба США виявила підозрілу "снайперську точку", з якої була можливість бачити місце виходу президента з літака. Точка була неподалік від міжнародного аеропорту Палм-Біч.

Крім того, у лютому цього року в США засудили чоловіка до довічного терміну за те, що той у 2024 році намагався застрелити Трампа на полі для гольфу.

