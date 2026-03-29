Біля президентського літака Трампа помітили дрон, - ЗМІ

Замахи на Трампа

Нагадаємо, що на Дональда Трампа неодноразово були здійснені спроби замаху. Найвідоміший випадок стався на одному з передвиборчих мітингів влітку 2024 року, коли Трампу з гвинтівки прострелили вухо.

Також у жовтні 2025 року стало відомо, що Секретна служба США виявила підозрілу "снайперську точку", з якої була можливість бачити місце виходу президента з літака. Точка була неподалік від міжнародного аеропорту Палм-Біч.

Крім того, у лютому цього року в США засудили чоловіка до довічного терміну за те, що той у 2024 році намагався застрелити Трампа на полі для гольфу.