Возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали дроны, - МАГАТЭ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение трех ночей в неделю фиксировали пролет беспилотников всего в нескольких километрах от Южноукраинской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.
"Команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что в течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждениях станции или каких-либо жертвах не сообщалось", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что команде МАГАТЭ пришлось прятаться в укрытие в течение двух из этих ночей, в том числе поздно вечером в среду, 18 сентября, когда были слышны беспилотники и выстрелы.
Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщали, что более сотни российских дронов и ракет пролетело рядом с украинскими атомными электростанциями менее чем за месяц. Такие действия РФ представляют беспрецедентную угрозу всей Европе.
В частности, недавно российский дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.
На днях стало известно, что МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Надзирателей отправят на объекты инфраструктуры, которые имеют влияние на безопасность АЭС.
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