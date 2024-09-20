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Возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали дроны, - МАГАТЭ

Фото: Южноукраинская АЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в течение трех ночей в неделю фиксировали пролет беспилотников всего в нескольких километрах от Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.

"Команда МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила, что в течение прошлой недели трижды ночью несколько беспилотников пролетали на расстоянии от 1,5 до 6 км от станции. О повреждениях станции или каких-либо жертвах не сообщалось", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что команде МАГАТЭ пришлось прятаться в укрытие в течение двух из этих ночей, в том числе поздно вечером в среду, 18 сентября, когда были слышны беспилотники и выстрелы.

Российские дроны летают у украинских АЭС

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщали, что более сотни российских дронов и ракет пролетело рядом с украинскими атомными электростанциями менее чем за месяц. Такие действия РФ представляют беспрецедентную угрозу всей Европе.

В частности, недавно российский дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

На днях стало известно, что МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Надзирателей отправят на объекты инфраструктуры, которые имеют влияние на безопасность АЭС.

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