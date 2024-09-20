Возле Южноукраинской АЭС в течение трех ночей летали дроны, - МАГАТЭ

Российские дроны летают у украинских АЭС

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщали, что более сотни российских дронов и ракет пролетело рядом с украинскими атомными электростанциями менее чем за месяц. Такие действия РФ представляют беспрецедентную угрозу всей Европе.

В частности, недавно российский дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

На днях стало известно, что МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Надзирателей отправят на объекты инфраструктуры, которые имеют влияние на безопасность АЭС.

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