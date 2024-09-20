Біля Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей літали дрони, - МАГАТЕ

"Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.

В агенстві зазначили, що команді МАГАТЕ довелося ховатися в укриття протягом двох з цих ночей, в тому числі пізно ввечері в середу, 18 вересня, коли було чути безпілотники та постріли.