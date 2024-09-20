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Біля Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей літали дрони, - МАГАТЕ

Фото: Південноукраїнська АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом трьох ночей за тиждень фіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.

В агенстві зазначили, що команді МАГАТЕ довелося ховатися в укриття протягом двох з цих ночей, в тому числі пізно ввечері в середу, 18 вересня, коли було чути безпілотники та постріли.

Російські дрони літають біля українських АЕС

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомляли, що понад сотню російських дронів та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менше ніж за місяць. Такі дії РФ становлять безпрецедентну загрозу для всієї Європи.

Зокрема, нещодавно російський дрон пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

Днями стало відомо, що МАГАТЕ розширить моніторингові місії в Україні. Наглядачів відправлять на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.​​​​​​

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МАГАТЕАЕСВійна в УкраїніДрони