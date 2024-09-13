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МАГАТЭ отправит больше наблюдателей в Украину для безопасности АЭС

Киев, Пятница 13 сентября 2024 13:42
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МАГАТЭ отправит больше наблюдателей в Украину для безопасности АЭС Фото: МАГАТЭ отправит в Украину больше экспертов (t.me/energoatom_ua)
Автор: Наталья Юрченко

МАГАТЭ расширит мониторинговые миссии в Украине. Наблюдателей отправят на объекты инфраструктуры, оказывающие влияние на безопасность АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

В четверг, 12 сентября, группа экспертов МАГАТЭ посетила одну из электрических подстанций, оказывающую влияние на безопасность и стабильность работы АЭС. Недавно подстанция была повреждена из-за массового ракетного обстрела врага.

Этот визит был началом реализации договоренностей гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и президента Украины Владимира Зеленского.

В дальнейшем мониторинговые миссии МАГАТЭ будут присутствовать на критически важных для безопасности ядерных установок электрических подстанций.

"Рашисты изменили тактику и атакуют объекты, которые чрезвычайно важны для бесперебойной работы наших АЭС. Оккупанты создают угрозу ядерной и радиационной безопасности и это настоящий терроризм против человечества. Весь цивилизованный мир должен жестко осудить эти действия и требовать прекратить атаки на подстанцию", - отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Ситуация на украинских АЭС

Напомним, что самая большая атомная станция в Украине и Европе была оккупирована россиянами в начале полномасштабного вторжения. Оккупанты превратили Запорожскую АЭС фактически в военный объект, разместили там солдат, технику и заминировали часть территории.

Кроме того, оккупанты совершают провокации возле ЗАЭС. Запорожская атомная станция не раз была на грани блэкаута.

Недавно российский дрон пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС.

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