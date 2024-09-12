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Ночью "Шахед" пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС, - ОВА

Хмельницкий, Четверг 12 сентября 2024 13:51
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Ночью "Шахед" пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС, - ОВА Фото: Хмельницкая АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Один из российских дронов пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС. Это произошло во время атаки РФ в ночь на 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Сегодня (12 сентября, - ред), во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции", - рассказал он.

Позже, по данным главы ОВА, этот "шахед" был сбит силами ПВО Украины.

"Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики", - считает Тюрин.

Атака РФ по Украине

После 2:00 в Украине объявили тревогу из-за российских дронов. В частности, в Хмельницкой области несколько раз гремели взрывы.

Также россияне в седьмой раз за сентябрь пытались атаковать Киев. В общей сложности, оккупанты запустили 69 целей по Украине - как дронов, так и ракет. ПВО сбила 44 "Шахеда" из 64 беспилотников, запущенных РФ.

Кроме того, захватчики массированно обстреляли Конотоп, в городе исчез свет, из-за атаки ситуация с электроснабжением в городе оказалась критической. Пострадали 14 человек.

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