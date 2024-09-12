Ночью "Шахед" пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС, - ОВА

Один из российских дронов пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС. Это произошло во время атаки РФ в ночь на 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Сегодня (12 сентября, - ред), во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции", - рассказал он.

Позже, по данным главы ОВА, этот "шахед" был сбит силами ПВО Украины.

"Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики", - считает Тюрин.