Возле Купянска оккупанты и бронетехника затонули при попытке форсировать Оскол
На Купянском направлении враг пытался форсировать реку Оскол на бронетехнике. Однако потерпел неожиданную неудачу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
По данным военных, пехотные атаки россиян были успешно отбиты возле Богуславки и Загрызово.
Также враг продолжает попытки перемещения на западный берег реки Оскол.
"На днях оккупанты пытались пересечь этот водоем в районе Матюсовки, однако бронетехника, а именно БМП-2 вместе с экипажем, затонула", - рассказали в ОСУВ "Хортица".
Ситуация на Купянском направлении
Как рассказывал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении. Несмотря на это украинские военные обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.
"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.
А вот по данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Купянска.
На днях мы писали, российская армия усилила штурмы на Купянском направлении. В частности, россияне снова пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу.
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