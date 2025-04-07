ua en ru
Пн, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

На Купянском направлении РФ хочет расширить плацдарм на западном берегу Оскола

Понедельник 07 апреля 2025 10:13
UA EN RU
На Купянском направлении РФ хочет расширить плацдарм на западном берегу Оскола Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия усилила штурмы на Купянском направлении. Оккупанты снова пытались форсировать реку Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, украинские военные отбили пехотные атаки врага возле Каменки, Петропавловки, Песчаного, Надежды и Загрызово. В районе Богуславки оккупанты при поддержке бронетехники и квадроциклов штурмовали наши оборонительные укрепления.

Враг для поддержки своей группировки и логистического обеспечения пытается перебрасывать силы на западный берег реки Оскол.

"Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения войск противника", - сказано в сообщении.

Бои за Купянск

В ноябре прошлого года в сети распространилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Тогда украинские военные смогли отбить атаку.

А уже в начале февраля этого года россияне пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Однако Силы обороны нанесли поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

В начале марта представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, российские войска активизировали атаки на Купянском направлении, но врага обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций.

"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", - сообщил спикер.

По данным Института изучения войны, Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Купянска. Также фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Торецка, Покровска и в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Война в Украине
NEWS
Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб
Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп