ВСУ продвинулись вблизи Купянска, противник давит на трех направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Купянска. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Торецка, Покровска и в Курской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 6 апреля отчет американского Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, указывают на то, что путинские войска продвинулись в северное Гуево (к югу от Суджи).

Бои шли под Олешней Курской области (к юго-западу от Суджи) и Басовкой Сумской области. Российский "военкор" рассказывал, что ВСУ продолжают атаковать вблизи Веселовки Сумской области.

"Возможно, российское военное командование передислоцировало ограниченные части 98-й дивизии ВДВ в район границы Курско-Сумской области", - говорится в отчете ISW, где приведены рассказы об этом российского "военкора".

В феврале и марте эксперты ISW наблюдали за сообщениями о том, что подразделения 217-го полка ВДВ действовали в направлении Часового Яра, а связанный с ВДВ россиян "военкор" утверждал, что подразделения 217-го полка ВДВ действовали вблизи Часов Яра в конце марта 2025 года.

Силы обороны Украины 5 апреля продолжали ограниченные наземные атаки на севере Белгородской области.

Российский блогер утверждал, что ВСУ якобы безуспешно атаковали вблизи Демидовки и Поповки.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

5 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали вблизи Волчанска 4 и 5 апреля.

Операция РФ №2 - Луганская область

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, ВСУ продвинулись к югу от Западного (к северу от Купянска).

Российские захватчики атаковали вблизи международной границы вблизи Фиголевки и Каменки, возле Голубовки, Кондрашевки, Малой Шапковки, а также вблизи Петропавловки 4 и 5 апреля.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продолжают наступать по обе стороны реки Оскол на Купянском направлении - вероятно, имея в виду район вблизи Каменки - и установили сухопутный коридор от Валуйков Белгородской области до правого (западного) берега реки, передают в ISW.

5 апреля российские оккупанты продолжали наступать на направлении Боровой, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Новой Кругляковки, Загрызово, возле Надежды, Новосергиевки, Новоегоровки, Грековки и Ольговки 4 и 5 апреля.

5 апреля российские захватчики продолжили наступать на Лиманском направлении, но не продвинулись.

4 и 5 апреля войска РФ атаковали в районе н.п. Новое, возле Катериновки, Новомихайловки, Зеленой Долины, в районе Новолюбовки и Мирного.

Российский "военкор" заявил, что путинские войска пытаются соединить плацдарм Невское - Новолюбовка (к северо-востоку от Лимана) с плацдармом Макеевка на севере.

Операция РФ №3 - Донецкая область

5 апреля российские оккупанты продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки, а также в районе Верхнекаменского 4 и 5 апреля.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 5 апреля заявил, что российские захватчики наиболее активно используют багги и вездеходы (квадроциклы) на Северском направлении.

5 апреля войска РФ продолжали наступать на направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. Российские оккупанты атаковали возле самого Часового Яра, вблизи Курдюмовки, наступали на Ступочки и Предтечно 4 и 5 апреля.

Российские захватчики недавно продвинулись на Торецком направлении. Как показывают опубликованные 5 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись к северу от Дружбы (к северу от Торецка).

Войска РФ атаковали под самим Торецком, возле Дачного, Дружбы, Делиевки, Крымского, Валентиновки, Сухой Балки, Александрополя, Леонидовки и Петровки 4 и 5 апреля.

5 апреля Запорожец заявил, что российские захватчики на Торецком направлении продолжают наступление небольшими штурмовыми группами и активно используют мотоциклы для транспортировки пехоты в центр Торецка.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 5 апреля, показывают, как ВСУ наносят удары по войскам РФ на западной окраине Соленого (к юго-западу от Покровска), что может указывать на то, что россияне оккупировали населенный пункт.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, указывают на то, что российские захватчики продвинулись в северной части Шевченко (к юго-западу от Покровска).

Войска РФ атаковали возле Тарасовки, Елизаветовки и Александрополя, возле Сухого Яра и Лысовки, Зеленого, Шевченко, Богдановки, Удачного, Песчаного, Котлино, Новосергеевки, Надеевки, Успеновки, Зверево, Новоалександровки, Муравки и Котляровки 4 и 5 апреля.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали возле Шевченко, Котлино и Лысовки.

5 апреля войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не смогли продвинуться. 4 и 5 апреля российские оккупанты атаковали в районе Андреевки, Константинополя и Алексеевки, в районе Разлива и н.п. Багатир.

5 апреля российские захватчики продолжали наступать на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись. 4 и 5 апреля войска РФ атаковали вблизи Раздольного, Федоровки и Бурлацкого, возле Новоселки и Новодаровки и в направлении Новополя.

"Южная ось"

5 апреля российские оккупанты продолжали наступать в западной части Запорожской области, но не смогли продвинуться. Войска РФ атаковали в направлении Малой Токмачки, в районе Новоандреевки, Степного, Малых Щербаков и Каменского 4 и 5 апреля.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Днепровском направлении 5 апреля.

Ситуация на фронте

Как передали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 5 апреля, с начала суток на фронте зафиксировали 152 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что самой горячей ситуация была на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.