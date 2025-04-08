Біля Куп'янська окупанти та бронетехніка затонули під час спроби форсувати Оскіл

На Куп'янському напрямку ворог намагався форсувати річку Оскіл на бронетехніці. Однак зазнав неочікуваної невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, піхотні атаки росіян було успішно відбито біля Богуславки та Загризового.

Також ворог продовжує спроби переміщення на західний берег річки Оскіл.

"Днями окупанти намагалися перетнути цю водойму в районі Матюсівки, однак бронетехніка, а саме БМП-2 разом з екіпажем, затонула", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на Куп'янському напрямку

Як розповідав речник Держкордон служби Андрій Демченко, російські війська активізували атаки на Куп'янському напрямку. Попри це українські військові виявляють ворога ще на підступах до переднього краю українських позицій.

"За останній період бачимо активність ворога на Куп'янському напрямку, де ворог намагається здійснювати штурмові дії по наших позиціях", - повідомив речник.

А ось за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Куп'янська.