Возле Коростеня поезд сошел с рельсов, есть травмированные, - "Укрзализныця"

Недалеко от Коростеня, что в Житомирской области, столкновение с востоком грузового поезда стало причиной экстренной остановки пассажирского поезда №45/46 Харьков — Ужгород. Локомотив сошел с рельсов.

Среди пассажиров травм серьезных нет, одна пассажирка получила порез стеклом — помощь оказана на месте.

Травмирована бригада грузового поезда: машинист и помощник госпитализированы, рядом дежурят коллеги и спасатели.

Влияние на движение поездов

Поезд №45/46 уже переведен на соседнюю станцию и перенаправлен по объездному маршруту.

Также изменены маршруты ряда дальних поездов через Шепетовку, Казатин и Фастов. Ожидаются задержки от трех часов. Через Фастов вместо Коростеня теперь следуют:

№1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;

№92 Львов — Киев;

№30 Ужгород — Киев;

№8/150 Черновцы — Киев;

№52 Перемышль — Киев;

№68/20 Варшава, Холм — Киев;

№108 Солотвино — Киев.

Поезд №98 Ковель — Киев, как исключение, проходит через Житомир, задержка будет минимальной.

Организация пригородного движения

На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл до Коростеня и обратно. Подробности о пригородных изменениях доступны на канале "Укрзализныця: пригородные поезда".

Железнодорожники работают над ускорением движения поездов, перенаправленных по объездному маршруту, и скорейшим восстановлением поврежденного участка.

Что известно о Коростене

Город Коростень - это древний город в Житомирской области Украины, известный как бывшая столица древлян и важный железнодорожный узел. От него до Киева по трассе М-07 ехать 164 км.

Также, город известен своим промышленным потенциалом и наличием ряда важных предприятий и производств.

С культурной точки зрения Коростень также известен всей Украине, в частности из-за Международного фестиваля дерунов.