Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Возле Коростеня поезд сошел с рельсов, есть травмированные, - "Укрзализныця"

Фото: поезд (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Никончук Анастасия

В Житомирской области произошло ДТП с грузовым поездом, из-за которого пассажирский поезд Харьков — Ужгород экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в сети Telegram.

Недалеко от Коростеня, что в Житомирской области, столкновение с востоком грузового поезда стало причиной экстренной остановки пассажирского поезда №45/46 Харьков — Ужгород. Локомотив сошел с рельсов.

Среди пассажиров травм серьезных нет, одна пассажирка получила порез стеклом — помощь оказана на месте.

Травмирована бригада грузового поезда: машинист и помощник госпитализированы, рядом дежурят коллеги и спасатели.

Влияние на движение поездов

Поезд №45/46 уже переведен на соседнюю станцию и перенаправлен по объездному маршруту.

Также изменены маршруты ряда дальних поездов через Шепетовку, Казатин и Фастов. Ожидаются задержки от трех часов. Через Фастов вместо Коростеня теперь следуют:

  • №1/123 Харьков — Ивано-Франковск, Ворохта;

  • №44/50 Ивано-Франковск — Черкассы;

  • №92 Львов — Киев;

  • №30 Ужгород — Киев;

  • №8/150 Черновцы — Киев;

  • №52 Перемышль — Киев;

  • №68/20 Варшава, Холм — Киев;

  • №108 Солотвино — Киев.

Поезд №98 Ковель — Киев, как исключение, проходит через Житомир, задержка будет минимальной.

Организация пригородного движения

На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл до Коростеня и обратно. Подробности о пригородных изменениях доступны на канале "Укрзализныця: пригородные поезда".

Железнодорожники работают над ускорением движения поездов, перенаправленных по объездному маршруту, и скорейшим восстановлением поврежденного участка.

Что известно о Коростене

Город Коростень -  это древний город в Житомирской области Украины, известный как бывшая столица древлян и важный железнодорожный узел. От него до Киева по трассе М-07 ехать 164 км.

Также, город известен своим промышленным потенциалом и наличием ряда важных предприятий и производств.

С культурной точки зрения Коростень также известен всей Украине, в частности из-за Международного фестиваля дерунов.

Напоминаем, что руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз заявил, что повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" без параллельных структурных изменений и понятного механизма формирования цен создает риски для стабильной работы украинской промышленности и способно спровоцировать остановку и закрытие значительного числа предприятий.

Отметим, что с 14 декабря в Украине начал действовать обновленный график движения поездов, благодаря которому железнодорожное сообщение со странами Европейского Союза стало более удобным и получило дополнительные направления для поездок за границу.

