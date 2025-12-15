"Укрзализныця" нуждается в реформе для прозрачного механизма тарифообразования, - "Метинвест"

Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" без системной реформы и прозрачного тарифообразования угрожает работе украинских промышленных предприятий и может привести к их массовому закрытию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз во время конференции "Ведение агробизнеса в Украине" в Киеве, где собрались представители агросектора, логистики, ГМК, министерств и профильных ассоциаций.

По словам Водовиза, "Метинвест" уже два года работает в убыток и был вынужден остановить работу Ингулецкого ГОКа с 7 тысячами работников. В такой ситуации повышение тарифов на грузовые перевозки может стать критическим ударом по промышленности.

Он пояснил, что даже небольшое увеличение тарифа делает поставки на ряде внешних рынков экономически невозможным.

"Мы можем получать 5-7 долларов маржи на поставках в Египет. Но повышение тарифов "съедает" эту маржу, и мы вынуждены останавливать доменную печь. Останавливается печь - останавливается еще один ГОК", - отметил он.

По мнению Водовиза, только государство может выступить арбитром между "Укрзализныцей" и бизнесом и найти баланс между интересами промышленности и национального перевозчика, ведь экономически выгоднее не повышать грузовые тарифы, а частично компенсировать убыточные пассажирские перевозки из бюджета.

Водовиз отметил, что проблема заключается не в грузовых перевозках, которые являются прибыльными, а в давлении убыточного пассажирского сегмента. В прошлом году его дефицит составил 24 млрд грн. В странах ЕС такие расходы покрываются бюджетными дотациями, однако в Украине парламент не предусмотрел достаточного финансирования.

"Если средства не поступят, есть риск, что железная дорога просто остановится. А без нее невозможно обеспечить работу всей экономики", - констатировал Водовиз.

Дополнительной проблемой Водовиз назвал почти 525 малодеятельных станций, которые фактически содержатся за счет бизнеса.

"Когда объемы перевозок упали вдвое, предприятия вынуждены сокращать людей. А тариф для нас это налог, который бьет по расходам. Государство должно вмешаться и решить вопрос убыточной инфраструктуры", - пояснил свою позицию он.

Он также объяснил разницу в тарифах для разных категорий грузов: мелкие аграрные партии в 8-10 вагонов проходят в среднем 15 станций, тогда как маршрутные поезда с рудой - 1-2. Это создает разную нагрузку на инфраструктуру, персонал и энергоресурсы, а значит - разные расходы.

По мнению Водовиза, новая модель тарифов должна базироваться на европейском принципе справедливости: кто больше использует инфраструктуру, тот больше платит. Зато действующая модель распределяет расходы на всех одинаково, что создает дисбаланс между отраслями.

"Справедливые тарифы возможны только после реформы "Укрзализныци". Нужен прозрачный механизм тарифообразования, который бы отражал реальные затраты на конкретную перевозку", - резюмировал он.