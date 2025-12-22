Біля Коростеня поїзд зійшов з рейок, є травмовані, - "Укрзалізниця"

У Житомирській області сталася ДТП із вантажним поїздом, через яку пасажирський потяг Харків - Ужгород екстрено зупинено, а локомотив зійшов із рейок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.
Неподалік Коростеня, що на Житомирщині, зіткнення зі сходом вантажного поїзда стало причиною екстреної зупинки пасажирського поїзда №45/46 Харків - Ужгород. Локомотив зійшов із рейок.
Серед пасажирів травм серйозних немає, одна пасажирка отримала поріз склом - допомогу надано на місці.
Травмовано бригаду вантажного поїзда: машиніст і помічник госпіталізовані, поруч чергують колеги та рятувальники.
Поїзд №45/46 уже переведено на сусідню станцію і перенаправлено за об'їзним маршрутом.
Також змінено маршрути низки далеких поїздів через Шепетівку, Козятин і Фастів. Очікуються затримки від трьох годин. Через Фастів замість Коростеня тепер прямують:
№1/123 Харків - Івано-Франківськ, Ворохта;
№44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;
№92 Львів - Київ;
№30 Ужгород - Київ;
№8/150 Чернівці - Київ;
№52 Перемишль - Київ;
№68/20 Варшава, Холм - Київ;
№108 Солотвино - Київ.
Поїзд №98 Ковель - Київ, як виняток, проходить через Житомир, затримка буде мінімальною.
На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл до Коростеня і назад. Подробиці про приміські зміни доступні на каналі "Укрзалізниця: приміські поїзди".
Залізничники працюють над прискоренням руху поїздів, перенаправлених об'їзним маршрутом, і якнайшвидшим відновленням пошкодженої ділянки.
Місто Коростень - це стародавнє місто в Житомирській області України, відоме як колишня столиця древлян і важливий залізничний вузол. Від нього до Києва трасою М-07 їхати 164 км.
Також, місто відоме своїм промисловим потенціалом і наявністю низки важливих підприємств і виробництв.
З культурної точки зору Коростень також відомий всій Україні, зокрема через Міжнародний фестиваль дерунів.
Нагадуємо, що керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз заявив, що підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" без паралельних структурних змін і зрозумілого механізму формування цін створює ризики для стабільної роботи української промисловості та здатне спровокувати зупинку і закриття значної кількості підприємств.
Зазначимо, що з 14 грудня в Україні почав діяти оновлений графік руху поїздів, завдяки якому залізничне сполучення з країнами Європейського Союзу стало зручнішим та отримало додаткові напрямки для поїздок за кордон.