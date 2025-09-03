ua en ru
Возле границы с Польшей нашли мертвым военнослужащего ГПСУ: ведется расследование

Украина, Среда 03 сентября 2025 16:58
Возле границы с Польшей нашли мертвым военнослужащего ГПСУ: ведется расследование Иллюстративное фото: граница Украины и Польши (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Мария Кучерявец

На Волыни правоохранительные органы начали расследование относительно смерти пограничника, которого нашли без признаков жизни в одном из подразделений Волынского пограничного отряда.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко подтвердил информацию СМИ о том, что в одном из подразделений из состава Волынского пограничного отряда нашли погибшего военнослужащего. Рядом с его телом находилось штатное оружие.

"На место вызваны медики и правоохранительные органы. Сейчас проводятся следственные действия. В свою очередь по данному факту Волынским пограничным отрядом начато служебное расследование", - сказал он.

Отметим, 3 сентября местные СМИ сообщили, что на территории одного из подразделений ГПСУ на Волыни, недалеко от границы Украины и Польши, нашли тело погибшего военного. Инцидент произошел на пограничной заставе в селе Ровно.

По данным журналистов, погибший - 36-летний главный сержант и помощник начальника отдела по логистике Луцкого пограничного отряда. Об инциденте первым сообщил штаб-сержант подразделения. Предварительно, военный выстрелил себе в висок и скончался на месте.

Другие инциденты

Ранее сообщалось, что вчера, 2 сентября, во время незаконного пересечения государственной границы в Одесской области погиб гражданин Украины. Ведется расследование.

Пограничники якобы сделали предупредительные выстрелы по двум лицам, которые пытались пересечь границу. Инцидент с гибелью мужчины расследует Государственное бюро расследований.

