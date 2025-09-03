ua en ru
Біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ: ведеться розслідування

Україна, Середа 03 вересня 2025 16:58
Біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ: ведеться розслідування Ілюстративне фото: кордон України та Польщі (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Марія Кучерявець

На Волині правоохоронні органи почали розслідування щодо смерті прикордонника, якого знайшли без ознак життя в одному з підрозділів Волинського прикордонного загону.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко підтвердив інформацію ЗМІ про те, що в одному з підрозділів зі складу Волинського прикордонного загону знайшли загиблого військовослужбовця. Поряд із його тілом перебувала штатна зброя.

"На місце викликано медиків та правоохоронні органи. Наразі проводяться слідчі дії. Своєю чергою за даним фактом Волинським прикордонним загоном розпочато службове розслідування", - сказав він.

Зазначимо, 3 вересня місцеві ЗМІ повідомили, що на території одного з підрозділів ДПСУ на Волині, неподалік від кордону України та Польщі, знайшли тіло загиблого військового. Інцидент стався на прикордонній заставі у селі Рівне.

За даними журналістів, загиблий - 36-річний головний сержант та помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. Про інцидент першим повідомив штаб-сержант підрозділу. Попередньо, військовий вистрілив собі у скроню та помер на місці.

Інші інциденти

Раніше повідомлялось, що вчора, 2 вересня, під час незаконного перетину державного кордону в Одеській області загинув громадянин України. Ведеться розслідування.

Прикордонники нібито зробили попереджувальні постріли по двох особах, які намагалися перетнути кордон. Інцидент із загибеллю чоловіка розслідує Державне бюро розслідувань.

