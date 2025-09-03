Біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ: ведеться розслідування

На Волині правоохоронні органи почали розслідування щодо смерті прикордонника, якого знайшли без ознак життя в одному з підрозділів Волинського прикордонного загону.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На місце викликано медиків та правоохоронні органи. Наразі проводяться слідчі дії. Своєю чергою за даним фактом Волинським прикордонним загоном розпочато службове розслідування", - сказав він.

Демченко підтвердив інформацію ЗМІ про те, що в одному з підрозділів зі складу Волинського прикордонного загону знайшли загиблого військовослужбовця. Поряд із його тілом перебувала штатна зброя.

Зазначимо, 3 вересня місцеві ЗМІ повідомили, що на території одного з підрозділів ДПСУ на Волині, неподалік від кордону України та Польщі, знайшли тіло загиблого військового. Інцидент стався на прикордонній заставі у селі Рівне.

За даними журналістів, загиблий - 36-річний головний сержант та помічник начальника відділу з логістики Луцького прикордонного загону. Про інцидент першим повідомив штаб-сержант підрозділу. Попередньо, військовий вистрілив собі у скроню та помер на місці.

Інші інциденти

Раніше повідомлялось, що вчора, 2 вересня, під час незаконного перетину державного кордону в Одеській області загинув громадянин України. Ведеться розслідування.

Прикордонники нібито зробили попереджувальні постріли по двох особах, які намагалися перетнути кордон. Інцидент із загибеллю чоловіка розслідує Державне бюро розслідувань.