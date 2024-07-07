В Иране произошел "инцидент" с фрегатом Sahand, он почти затонул

Фото: в Иране произошла авария с судном Sahand (flickr.com)

Сегодня, 7 июля, стало известно, что в Иране произошел "инцидент" с фрегатом Sahand у пристани Бандар-Аббас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

По данным иранского государственного издания Mehr, фрегат Sahand, отправленный на ремонт в один из доков, потерял равновесие из-за проникновения воды в резервуары. На фотографии, которую опубликовал Mehr, можно увидеть, что корабль погружен в воду, но издание утверждает, что он не затонул.