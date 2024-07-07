ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Иране произошел "инцидент" с фрегатом Sahand, он почти затонул

Иран, Воскресенье 07 июля 2024 16:53
UA EN RU
В Иране произошел "инцидент" с фрегатом Sahand, он почти затонул Фото: в Иране произошла авария с судном Sahand (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 июля, стало известно, что в Иране произошел "инцидент" с фрегатом Sahand у пристани Бандар-Аббас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

По данным иранского государственного издания Mehr, фрегат Sahand, отправленный на ремонт в один из доков, потерял равновесие из-за проникновения воды в резервуары.

В Иране произошел &quot;инцидент&quot; с фрегатом Sahand, он почти затонул

На фотографии, которую опубликовал Mehr, можно увидеть, что корабль погружен в воду, но издание утверждает, что он не затонул.

Напомним, что 19 мая, президент Ирана Ибрагим Раиси вместе с другими чиновниками попал в авиакатастрофу. После длительной поисковой операции в Тегеране официально заявили о его гибели.

Подробнее об авиакатастрофе с президентом Ирана можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
Добавили еще час. Графиков отключения света не будет до 17:00
Добавили еще час. Графиков отключения света не будет до 17:00
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон