В Иране произошел "инцидент" с фрегатом Sahand, он почти затонул
Сегодня, 7 июля, стало известно, что в Иране произошел "инцидент" с фрегатом Sahand у пристани Бандар-Аббас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Tasnim.
По данным иранского государственного издания Mehr, фрегат Sahand, отправленный на ремонт в один из доков, потерял равновесие из-за проникновения воды в резервуары.
На фотографии, которую опубликовал Mehr, можно увидеть, что корабль погружен в воду, но издание утверждает, что он не затонул.
Напомним, что 19 мая, президент Ирана Ибрагим Раиси вместе с другими чиновниками попал в авиакатастрофу. После длительной поисковой операции в Тегеране официально заявили о его гибели.
Подробнее об авиакатастрофе с президентом Ирана можно узнать в материале РБК-Украина.
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