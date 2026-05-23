Трамп уже завтра может принять решение о возобновлении войны с Ираном, - Axios

19:47 23.05.2026 Сб
3 мин
Что известно о планах Трампа на сегодня и закулисной дипломатии?
aimg Эдуард Ткач
Трамп уже завтра может принять решение о возобновлении войны с Ираном, - Axios Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже сегодня со своими переговорщиками обсудит последнее предложение Ирана, а к завтрашнему дню, вероятно, примет решение о возобновлении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Axios.

Читайте также: Иран может перебить интернет-кабели и требует "дань" от техногигантов США (карта)

По словам Трампа, сегодня 23 мая он встретится со своими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить последние действия Ирана. Ожидается, что к ним присоединится и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он сказал, что шансы на заключение "выгодной" сделки или же на то, что он "разнесет их в пух и прах" (имеется ввиду Иран), составляет "твердые 50/50" процентов.

"Думаю, произойдет одно из двух: либо я нанесу им удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем выгодное соглашение", - сказал глава Белого дома.

Новый проект, который Трамп намерен рассмотреть в субботу, появился в результате ирано-пакистанских переговоров.

Помимо этого, источники Axios сообщили, что сегодня президент США проведет переговоры с лидерами стран Персидского залива для обсуждения ситуации с Ираном. Ожидается, что среди участников будут лидеры Египта, Иордании и Турции.

Исходя из комментария Трампа, к воскресенью, вероятно, он примет решение о возобновлении или не возобновлении войны.

Что еще важно знать

Напомним, сегодня представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Иран и США находятся на заключительном этапе переговоров по меморандуму о взаимопонимании, который положит конец войне.

По его словам, документ в том числе будет касаться постепенного возобновления работы Ормузкого пролива, снятия американской блокады, а также разблокировки замороженных иранских средств.

Он добавил, что после этого последует период переговоров по детальному финальному соглашению, который продлится от 30 до 60 дней.

Трамп в свою очередь заявил Axios, что согласится только на сделку, которая будет охватывать такие вопросы, как обогащение урана и судьба существующих запасов Ирана.

Однако эти вопросы вряд ли будут детально решены в рамках меморандума о взаимопонимании, который США и Иран обсуждают для прекращения войны и начала более углубленных переговоров.

К слову, Эсмаил Багаи сегодня говорил, что ядерный вопрос будет отложен. Эту тему затронут в период вышеупомянутых переговоров от 30 до 60 дней, так как нынешний меморандум направлен на скорейшее прекращение войны.

Axios отмечает, что посредники, такие как Катар, Египет, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан - за последние 24 прилагают все усилия, чтобы преодолеть разногласия между сторонами.

США и Израиль имеют разные позиции по войне

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно источникам NYT, США фактически отстранили Израиль от переговоров с Ираном. Причиной этому послужили оптимистичные оценки главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху перед войной, которые так и не сбылись.

Кроме того, издание CNN писало, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху в ходе последних телефонных переговоров разошлись во мнениях по теме Ирана. Американский лидер рассчитывает достичь сделки дипломатией, в то время как израильский премьер настаивает на возобновлении войны.

Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
