У большинства киевлян света не будет с вечера до полуночи: обновленный график

Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений света для Киева, Киевской области и Днепропетровской области на 28 ноября. Графики предполагают отсутствие света вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .

В Киеве будет действовать такой график:

"Укрэнерго предоставило новые команды, согласно которым обновились и графики отключений", - говорится в сообщении.

Массированная атака

Напомним, в ночь на 28 ноября 2024 г. враг атаковал критическую инфраструктуру Украины. Всего выявлено 188 средств воздушного нападения

По данным Воздушных сил Украины, зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

"Укрэнерго" применило аварийные отключения из-за массированной атаки россиян 28 ноября около 6:30 утра. Они были отменены около 11:30. В настоящее время в Украине действуют обычные графики отключений света.