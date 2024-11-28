У большинства киевлян света не будет с вечера до полуночи: обновленный график
Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений света для Киева, Киевской области и Днепропетровской области на 28 ноября. Графики предполагают отсутствие света вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"Укрэнерго предоставило новые команды, согласно которым обновились и графики отключений", - говорится в сообщении.
График для Киева
В Киеве будет действовать такой график:
- 1 группа – свет будет отсутствовать с 10:00 до 17:00, с 19:00 до 24:00
- 2 группа – свет будет отсутствовать с 10:00 до 14:00, с 15:00 до 17:00, с 19:00 до 24:00
- 3 группа – свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00
- 4 группа – свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00
- 5 Группа – свет будет отсутствовать с 16:00 до 23:00
- 6 группа – свет будет отсутствовать с 08:00 до 14:00, с 16:00 до 23:00
График для Киевской области
График для Днепропетровской области
Массированная атака
Напомним, в ночь на 28 ноября 2024 г. враг атаковал критическую инфраструктуру Украины. Всего выявлено 188 средств воздушного нападения
По данным Воздушных сил Украины, зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.
"Укрэнерго" применило аварийные отключения из-за массированной атаки россиян 28 ноября около 6:30 утра. Они были отменены около 11:30. В настоящее время в Украине действуют обычные графики отключений света.