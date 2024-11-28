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У більшості киян світла не буде з вечора до опівночі: оновлений графік

Україна, Четвер 28 листопада 2024 14:56
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У більшості киян світла не буде з вечора до опівночі: оновлений графік Фото: світла не буде до опівночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень світла для Києва, Київської області та Дніпропетровської області на 28 листопада. Графіки передбачають відсутність світла увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу ДТЕК.

"Укренерго надало нові команди, згідно з якими оновились і графіки відключень", - йдеться в повідомленні.

Графік для Києва

У Києві буде діяти такий графік:

  • 1 група - світло буде відсутнє з 10:00 до 17:00, з 19:00 до 24:00
  • 2 група - світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00, з 15:00 до 17:00, з 19:00 до 24:00
  • 3 група - світло буде відсутнє з 13:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00
  • 4 група - світло буде відсутнє з 13:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00
  • 5 Група - світло буде відсутнє з 16:00 до 23:00
  • 6 група - світло буде відсутнє з 08:00 до 14:00, з 16:00 до 23:00

У більшості киян світла не буде з вечора до опівночі: оновлений графік

Графік для Київської області

У більшості киян світла не буде з вечора до опівночі: оновлений графік

Графік для Дніпропетровської області

У більшості киян світла не буде з вечора до опівночі: оновлений графік

Масована атака

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада 2024 року ворог атакував критичну інфраструктуру України. Загалом виявлено 188 засобів повітряного нападу

За даними Повітряних сил України, зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.

"Укренерго" застосувало аварійні відключення через масовану атаку росіян 28 листопада близько 6:30 ранку. Вони були скасовані близько 11:30. Зараз в Україні діють звичайні графіки відключень світла.

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