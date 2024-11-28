У більшості киян світла не буде з вечора до опівночі: оновлений графік

Фото: світла не буде до опівночі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень світла для Києва, Київської області та Дніпропетровської області на 28 листопада. Графіки передбачають відсутність світла увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу ДТЕК.

"Укренерго надало нові команди, згідно з якими оновились і графіки відключень", - йдеться в повідомленні. Графік для Києва У Києві буде діяти такий графік: 1 група - світло буде відсутнє з 10:00 до 17:00, з 19:00 до 24:00

2 група - світло буде відсутнє з 10:00 до 14:00, з 15:00 до 17:00, з 19:00 до 24:00

3 група - світло буде відсутнє з 13:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00

4 група - світло буде відсутнє з 13:00 до 20:00, з 22:00 до 24:00

5 Група - світло буде відсутнє з 16:00 до 23:00

6 група - світло буде відсутнє з 08:00 до 14:00, з 16:00 до 23:00 Графік для Київської області Графік для Дніпропетровської області