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"Укрэнерго" отменило аварийные отключения света: возвращаются графики

Украина, Четверг 28 ноября 2024 11:57
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"Укрэнерго" отменило аварийные отключения света: возвращаются графики Фото: Графики отключений света возвращаются после аварийных отключений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" отменило аварийные отключения света, введенные из-за массированной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Во всех областях будут действовать графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Аварийные отключения упразднены. Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Укрэнерго", график применения ограничений в конкретном регионе можно узнать на сайте и на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

Массированная атака

Напомним, Россия 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Начиная с вечера, 27 ноября, россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. ПВО удалось сбить более половины вражеских целей.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами во время массированного удара по Украине 28 ноября.

По словам президента, эти кассетные части значительно усложняют спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, "и это очень подлая эскалация российской террористической тактики".

Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений света для Киева, предусматривающие отсутствие света большую часть дня до вечера 28 ноября.

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Укрэнерго Графики отключения света
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