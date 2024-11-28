"Укрэнерго" отменило аварийные отключения света: возвращаются графики

"Укрэнерго" отменило аварийные отключения света, введенные из-за массированной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Во всех областях будут действовать графики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Аварийные отключения упразднены. Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Укрэнерго", график применения ограничений в конкретном регионе можно узнать на сайте и на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

Массированная атака

Напомним, Россия 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Начиная с вечера, 27 ноября, россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. ПВО удалось сбить более половины вражеских целей.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами во время массированного удара по Украине 28 ноября.

По словам президента, эти кассетные части значительно усложняют спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, "и это очень подлая эскалация российской террористической тактики".