Все больше украинцев готовы терпеть войну: как изменились настроения

Согласно результатам, 65% украинцев заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. 17% опрошенных считают, что смогут выдержать ее лишь полгода или несколько месяцев.

По сравнению с предыдущими месяцами, настроения украинцев остаются стабильными: в декабре и сентябре 2025 года готовых терпеть войну "столько, сколько нужно" было по 62%.

Несмотря на попытки России создать гуманитарную катастрофу, большинство граждан настроены на продолжение сопротивления до достижения приемлемого результата.

По регионам готовность украинцев терпеть войну выглядит так:

Киев - 72%

Запад - 66%

Центр и Север (без Киева) - 64%

Юг - 64%

Восток - 58%

Среди тех, кто не готов выдерживать войну длительное время, наиболее распространенные причины: угроза жизни близких и гибель людей - 29%, обстрелы и разрушения - 17%, экономические проблемы - 17%, перебои с электро- и теплоснабжением - 15%, психологическая усталость - 10%.

В целом, по подсчетам КМИС, лишь 5% взрослого населения не готовы терпеть войну из-за проблем с энергоснабжением.

Фото: скриншот из опроса КМИС

Справка: опрос общественного мнения КМИС проводился с 23 по 29 января 2026 года методом телефонных интервью по случайной выборке мобильных номеров во всех регионах, подконтрольных правительству Украины.

Было опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 лет. В выборку не включали жителей временно оккупированных территорий (однако среди респондентов есть внутренне перемещенные лица), а также граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.