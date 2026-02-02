UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Все більше українців готові терпіти війну: як змінилися настрої

Фото: більшість українців готові терпіти війну, скільки треба (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Більшість українців (65%) і далі готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Найвища готовність зафіксована у Києві - 72%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами, 65% українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. 17% опитаних вважають, що зможуть витримати її лише пів року або кілька місяців.

У порівнянні з попередніми місяцями, настрої українців залишаються стабільними: у грудні та вересні 2025 року готових терпіти війну “стільки, скільки потрібно” було по 62%.

Попри спроби Росії створити гуманітарну катастрофу, більшість громадян налаштовані на продовження опору до досягнення прийнятного результату.

За регіонами готовність українців терпіти війну виглядає так:

  • Київ - 72%

  • Захід - 66%

  • Центр та Північ (без Києва) - 64%

  • Південь - 64%

  • Схід - 58%

Серед тих, хто не готовий витримувати війну тривалий час, найбільш поширені причини: загроза життю близьких і загибель людей - 29%, обстріли та руйнування - 17%, економічні проблеми - 17%, перебої з електро- та теплопостачанням - 15%, психологічна втома - 10%.

В цілому, за підрахунками КМІС, лише 5% дорослого населення не готові терпіти війну через проблеми з енергопостачанням.

Фото: скріншот з опитування КМІС

Довідково: опитування громадської думки КМІС проводилося з 23 по 29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю за випадковою вибіркою мобільних номерів у всіх регіонах, підконтрольних уряду України.

Було опитано 1003 респонденти віком від 18 років. До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій (однак серед респондентів є внутрішньо переміщені особи), а також громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, 23 і 24 січня в ОАЕ відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Сполучені Штати оцінили зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.

Під час переговорів між делегаціями більшого прогресу було досягнуто в обговореннях військового блоку питань, тоді як щодо територій рішення все ще немає.

Наступний раунд переговорів заплановано на 4-5 лютого також в Абу-Дабі.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна готова до предметної розмови та зацікавлена в тому, щоб результат наблизив до реального й гідного завершення війни.

