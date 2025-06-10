Большинство церквей в Украине лишили права на бронирование священников
Религиозным организациям в Украине предоставили право бронировать от мобилизации священников. Но далеко не все организации соответствуют критериям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск Украины, в состав которых входят ТЦК.
Согласно сообщению, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) утвердила Перечень критически важных религиозных организаций, позволяющий бронирование.
"Бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при условии выполнения всех определенных ГЭСС требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на воинском учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации", - говорится в сообщении.
По данным Сухопутных войск, только 7736 религиозных организаций будут иметь право на бронирование 100% священников. Всего в Украине 30 тысяч организаций.
Среди причин отказа:
- зарегистрированы после 26 декабря 2024 года;
- с местонахождением на временно оккупированной территории;
- несоответствие уставу;
- не внесены в реестр неприбыльных организаций;
- не подали отчеты.
Бронирование священников
В декабре 2024 года Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Согласно постановлению, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному ГЭСС". Забронированы могут быть все 100% священнослужителей религиозных организаций.
В Украине сейчас действует три крупнейшие церкви Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и УПЦ Московского патриархата. Известно, что только в УПЦ Московского патриархата сейчас 12,5 тысяч священников.
В украинской армии сейчас около 350 капелланов.
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