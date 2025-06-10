Большинство церквей в Украине лишили права на бронирование священников

Фото: Священники в Украине получили право на бронирование. Но не всех церквей (Виталий Носач, РБК-Украина)

Религиозным организациям в Украине предоставили право бронировать от мобилизации священников. Но далеко не все организации соответствуют критериям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск Украины, в состав которых входят ТЦК.

Согласно сообщению, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) утвердила Перечень критически важных религиозных организаций, позволяющий бронирование. "Бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при условии выполнения всех определенных ГЭСС требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на воинском учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации", - говорится в сообщении. По данным Сухопутных войск, только 7736 религиозных организаций будут иметь право на бронирование 100% священников. Всего в Украине 30 тысяч организаций. Среди причин отказа: зарегистрированы после 26 декабря 2024 года;

с местонахождением на временно оккупированной территории;

несоответствие уставу;

не внесены в реестр неприбыльных организаций;

не подали отчеты.