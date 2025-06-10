Більшість церков в Україні позбавили права на бронювання священників

Релігійним організаціям в Україні надали право бронювати від мобілізації священників. Але далеко не всі організації відповідають критеріям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ Україні , до складу яких входять ТЦК.

За даними Сухопутних військ, лише 7736 релігійних організацій матимуть право на бронювання 100% священників. Усього в Україні 30 тисяч організацій.

"Бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених ДЕСС вимог, включаючи офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила Перелік критично важливих релігійних організацій, що дозволяє бронювання.

Бронювання священників

У грудні 2024 року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Згідно з постановою, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС". Заброньовані можуть бути всі 100% священнослужителів релігійних організацій.

В Україні зараз діє три найбільші церкви Православна церква України, Українська греко-католицька церква та УПЦ Московського патріархату. Відомо, що тільки в УПЦ Московського патріархату зараз 12,5 тисяч священників.

В українській армії зараз близько 350 капеланів.

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