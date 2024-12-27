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Правительство дало бронь от мобилизации еще одной категории украинцев

Украина, Пятница 27 декабря 2024 15:24
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Правительство дало бронь от мобилизации еще одной категории украинцев Фото: Священникам в Украине предоставили бронь от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина(
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Бронировать смогут священников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой постановление от 26 декабря 2024 г. № 1498.

Согласно постановлению, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденным ГЭСС" (Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести).

Правительство определило, забронировано может быть до 50% священнослужителей религиозных организаций.

В то же время на них не распространяется требование по зарплате, которая сейчас составляет 20 тысяч для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.

Ранее глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) заявил, что действующий закон о мобилизации не предусматривает никаких льгот для священнослужителей.

"Я лично обновил свои данные в ТЦК и получил все необходимые военно-учетные документы, чтобы иметь возможность их предъявить по требованию. Священнослужителей тоже останавливают на блокпостах и проверяют документы", - сказал Святослав.

По его словам, пока не существует механизма, который бы предоставлял священнослужителям автоматическую бронь от мобилизации.

В Украине сейчас действует три крупнейшие церкви Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и УПЦ Московского патриархата. Известно, что только в УПЦ Московского патриархата сейчас 12,5 тысяч священников.

В украинской армии сейчас около 350 капелланов.

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