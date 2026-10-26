Більшість постачальників компонентів для російських КАБів обходять санкції, - дослідження

Санкційний тиск на ланцюг постачання російських КАБів зосереджений переважно на одній компанії, тоді як більшість її постачальників, зокрема й китайських виробників, обмежень не мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру оборонних реформ (CDR).

Хто під санкціями, а хто ні

ТРВ-Інжиніринг, за даними звіту, підпадає під санкції ЄС, США, Канади, Швейцарії, Японії та України, "Омнитрейд" і Gulfwind - США та України.

За даними CDR, санкцій немає щодо "Фарад Трейд", CED Sail, МАК, "Рада-Експорт", ПКФ "Рада", НВО "Продвижение", Eminent International, "Сучасні комплексні поставки - Мобайл" та "Спецметалл".

Серед китайських виробників без санкцій значаться KST Digital Technology (сервоприводи), Shenzhen Fire Power Control Technology і Shanghai Dongzhi Technology (інерційні датчики). Baoding Kaituo перебуває під експортними обмеженнями США. Через таку нерівномірність, вважають у CDR, КТРВ може й далі закуповувати потрібні компоненти без суттєвих обмежень.

За даними CDR, після контракту з ТРВ-Інжиніринг від 12 грудня 2024 року компанія у 2025 році отримала від нього 2,9 млрд рублів, значну частину авансом. Її чистий прибуток зріс до 971,3 млн рублів, приблизно у 55 разів порівняно з попереднім роком. Фірму зареєстровано у 2022 році, щонайменше троє співзасновників раніше працювали в російській авіабудівній корпорації "Іркут". Також у CDR зазначають, що компанія закрила сайт із каталогом приводів і прибрала згадку про продукт із публікації МАІ.

Тип приводів у платіжках не вказаний. Зв'язок із виробництвом УМПК-500М аналітики виводять зі споживача - приладобудівного заводу "Тайфун". CDR зауважує, що локалізація складання не усуває залежності від імпортних комплектуючих, і пропонує розглядати мережу ТРВ-Інжиніринг як єдину систему, а для китайських виробників готувати окремі пропозиції.

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