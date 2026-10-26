Россия привлекла еще один авиазавод к производству модулей УМПК для КАБов

Россия привлекла Смоленский авиационный завод для производства универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для КАБов. К этому выводу пришли аналитики Центра оборонительных реформ. Предприятие входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и было известно прежде всего производством ракет Х-59 и Х-101.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Центра оборонных реформ (CDR).

Что показали платежи

По данным CDR, связь СмАЗ с производством УМПК подтверждают платежи за консольные элементы, профили и вставки с отметкой "для УМПК". Их завод осуществлял через ТРО-Инжиниринг, централизованного оператора закупок КТРУ, по контракту №3452/КП-25 от 14 мая 2025 года. 22 мая предприятие уплатило аванс в 138,32 млн рублей, или 70% стоимости заказа.

Отдельно завод покупал приводы постоянного тока по контракту от 29 апреля 2025: восемь платежей касались 12 156 поводов. CDR сопоставил их с партией сервоприводов SR300, за которую "Омнитрейд" получил денежные средства по договору того же дня, и отмечает, что количество, размеры партий и последовательность платежей совпадают. В открытых источниках подтверждения причастности СМАЗ к УМПК раньше не находили.

Почему это важно

В отчете объясняют, что серии SR применяются в управляемых авиабомбах, а свидетельств их использования в серийных крылатых ракетах или БПЛА аналитики не нашли. Поэтому параллельные закупки конструкционных элементов с пометкой "для УМПК" CDR считает подтверждением гипотезы об участии завода в изготовлении комплектов. В 2025 году СМАЗ заплатил за приводы и конструкционные элементы для УМПК около 3,5 млрд рублей (примерно 42 млн долларов).

В CDR делают вывод, что привлечение новых предприятий может свидетельствовать о намерении России поддерживать интенсивные наступательные действия длительное время. Финансовые данные ТРВ-инжиниринг за 2025 год находятся в распоряжении самого центра.

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