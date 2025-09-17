Большинство поляков отвергли версию Трампа о "случайности" российского удара дронами
В Польше абсолютное большинство граждан отвергли предположение Трампа о случайности российского удара. Политики назвали инцидент преднамеренным действием Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ONET.
Большинство поляков не верят, что вторжение российских дронов в ночь на 10 сентября было случайным. Целых 81,7% респондентов отвергают такую возможность, тогда как лишь 10,6% согласны с предположением президента США Дональда Трампа, что это могло быть непреднамеренным действием.
Оставшиеся 7,7% опрошенных затруднились ответить на вопрос. Высказывание Трампа, который допустил, что инцидент мог быть ошибкой, вызвало резкую критику в Польше.
Реакция польских политиков
Вице-премьер Радослав Сикорский и лидер "Права и справедливости" Ярослав Качинський решительно отвергли подобную интерпретацию.
"Нет, это не была ошибка", - подчеркнул Сикорский. Оба политика заявили, что Москва действует целенаправленно и методично.
Разница между избирателями
Опрос IBRiS выявил различия в восприятии инцидента среди сторонников разных партий. Больше всего сторонников версии о "случайности" оказалось среди избирателей "Конфедерации" (18%), "Гражданской коалиции" (17%) и "Новой Левицы" (17%).
Наиболее критичны оказались сторонники "Права и справедливости". Лишь 4% из них допускают, что вторжение дронов могло быть непреднамеренным.
Подробности исследования
Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS методом телефонных интервью (CATI) 13-14 сентября 2025 года. В исследовании участвовали 1067 граждан Польши.
Напомним, в ночь на 10 сентября Польшу атаковали 19 российских дронов. Их обломки нашли в ряде населенных пунктов. Сбито было всего четыре.
После этого Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий провели телефонный разговор и обсудили атаку дронов РФ на Польшу.