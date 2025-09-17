ua en ru
Більшість поляків відкинули версію Трампа про "випадковість" російського удару дронами

Польща, Середа 17 вересня 2025 14:18
Більшість поляків відкинули версію Трампа про "випадковість" російського удару дронами Фото: поляки відкинули версію Трампа про Путіна (x.com wolski_jaros)
Автор: Олександр Білоус

У Польщі абсолютна більшість громадян відкинули припущення Трампа про випадковість російського удару. Політики назвали інцидент навмисною дією Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ONET.

Більшість поляків не вірять, що вторгнення російських дронів у ніч на 10 вересня було випадковим. Цілих 81,7% респондентів відкидають таку можливість, тоді як лише 10,6% згодні з припущенням президента США Дональда Трампа, що це могло бути ненавмисною дією.

Решта 7,7% опитаних не змогли відповісти на запитання. Висловлювання Трампа, який допустив, що інцидент міг бути помилкою, викликало різку критику в Польщі.

Реакція польських політиків

Віцепрем'єр Радослав Сікорський і лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський рішуче відкинули таку інтерпретацію.

"Ні, це не була помилка", - наголосив Сікорський. Обидва політики заявили, що Москва діє цілеспрямовано і методично.

Різниця між виборцями

Опитування IBRiS виявило відмінності у сприйнятті інциденту серед прихильників різних партій. Найбільше прихильників версії про "випадковість" виявилося серед виборців "Конфедерації" (18%), "Громадянської коаліції" (17%) і "Нової Лівиці" (17%).

Найбільш критичними виявилися прихильники "Права і справедливості". Лише 4% з них допускають, що вторгнення дронів могло бути ненавмисним.

Подробиці дослідження

Опитування було проведено Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS методом телефонних інтерв'ю (CATI) 13-14 вересня 2025 року. У дослідженні брали участь 1067 громадян Польщі.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Польщу атакували 19 російських дронів. Їхні уламки знайшли в низці населених пунктів. Збито було всього чотири.

Після цього Трамп і президент Польщі Кароль Навроцький провели телефонну розмову й обговорили атаку дронів РФ на Польщу.

