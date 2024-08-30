Польша не рассматривает уничтожение ракет и дронов РФ со своей территории, - Минобороны
Польша не обсуждает помощь Украине в уничтожении российских ракет и беспилотников. Для защиты украинского неба будет достаточно значительного усиления ПВО.
Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский после встречи глав Минобороны стран Евросоюза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.
По его словам, Украина должна иметь вооружение для самозащиты и защиты собственного воздушного пространства.
"С другой стороны, мы не рассматриваем ни в каком формате, особенно двустороннем, то, что действительно является одним из украинских ожиданий, а именно возможность сбивать российские ракеты или беспилотники с польской территории", - добавил Залевский.
Он считает, что Украине для защиты от постоянных российских атак будет достаточно значительного усиления противовоздушной обороны. Тогда не потребуется "поддержка со стороны польских ВВС".
Что предшествовало
Напомним, ранее Украина и Польша подписали соглашение по безопасности. Документ, в частности, предусматривает разработку механизма, в рамках которого польские военные могут сбивать ракеты и дроны над Украиной.
Важно отметить, что речь не о всех воздушных целях над Украиной, а только о тех, которые летят в сторону Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский недавно отмечал, что Польша затрудняется принять решение об уничтожении ракет и дронов над Украиной. Поэтому необходимо, чтобы США поддержали такую инициативу.
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