Большинство областей Украины ночью накроют заморозки (карта)

16:05 14.04.2026 Вт
2 мин
Объявлен І уровень опасности
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ночью в Украину придут ощутимые заморозки (Getty Images)

В Украине сохраняется тенденция к ночным заморозкам. По данным синоптиков, ближайшая ночь не станет исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.

Читайте также: От +25 до ледяной крупы и снега: как аномальные "скачки" погоды в апреле повлияли на урожай

"Ночью 15 апреля в Украине, кроме Закарпатья и северо-востока заморозки на поверхности почвы", - говорится в прогнозе.

Из-за заморозков в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - предупреждает Укргидрометцентр.

Фото: предупреждение о заморозках в ряде областей (facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что, согласно прогнозу Наталки Диденко, в течение дня 15-го апреля будет тепло - до +12... +17 градусов. На северо-востоке воздух будет свежее - до +9... +12 градусов".

Ветер в Украине завтра ожидается северо-западный, умеренный, временами - порывистый. Кроме того, в Черниговской, сумской и Харьковской областях прогнозируется небольшие дожди.

Апрельская погода в Украине

Напомним, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, почему посреди апреля вернулась почти зимняя погода.

Кроме того, специалисты Украинского гидрометцентра объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом. Для этого месяца в Украине "характерно быстрое нарастание тепла".

Также мы писали, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды. В течение четырех дней подряд дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения.

Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в Украине