Президент Мексики запропонував ввести п'ятирічне перемир'я по всьому світу

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував припинити всі військові конфлікти і торгові війни як мінімум на п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Excelsior .

За словами президента, світ останнім часом зіткнувся з безліччю криз - пандемія, війна в Україні, напруженість навколо Тайваню, гальмування економічного зростання, глобальна інфляція і т.д. Щоб протистояти цьому необхідне перемир'я.

Точкою відліку початку такого періоду мексиканський лідер пропонує вважати припинення бойових дій в Україні.

Він зазначив, що з подібною ініціативою може виступити організація Об'єднаних Націй. За словами президента, "перемир'я" має торкнутися як звичайних воєн, так і торгових.

"Стимулювати продуктивну діяльність, створювати робочі місця, піклуватися про бідних і прагнути до співпраці країн і народів з метою розвитку", - такі дії запропонував президент Мексики у відповідь на глобальні виклики.