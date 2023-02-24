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Китай, Латинская Америка, Индия. Украина хочет привлечь к формуле мира максимальное количество стран

Новина українською →
Пятница 24 февраля 2023 18:03
Китай, Латинская Америка, Индия. Украина хочет привлечь к формуле мира максимальное количество стран Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина рассчитывает привлечь к формуле мира как можно большее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

"Хочу поблагодарить, что 141 государство поддержало в Генассамблее ООН нашу инициативу. Следующим шагом я вижу привлечение "as much as possible", как говорится, государств для первого учредительного саммита", - заявил президент.

Зеленский рассчитывает, что соответствующий шаг будет результативным и сможет привлечь еще большее количество стран мира. Сейчас Украина работает над тем, чтобы формулу мира поддержали не только стратегические партнеры, но представители с разных континентов.

"Я работаю вместе с нашей командой и партнерами, чтобы были не только стратегические партнеры, мы работаем, чтобы были представители с разных континентов - Латинская Америка, Африканского континента, я также хотел бы Индию и Китай. Наша задача - привлечь всех", - добавил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира.

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