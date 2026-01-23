ua en ru
Более трети вражеских штурмов - на Покровском направлении: сводка Генштаба

Украина, Пятница 23 января 2026 18:04
Более трети вражеских штурмов - на Покровском направлении: сводка Генштаба Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте 23 января (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на 16:00 пятницы, 23 января, на фронте произошло 59 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, где россияне штурмовали 22 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram.

В течение дня от российской артиллерии пострадали громады населенных пунктов Белая Береза, Кучеровка, Рыжевка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ нанесла один авиаудар, сбросив две управляемые бомбы и осуществила 27 обстрелов позиций украинских защитников и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано пять боестолкновений, россияне атаковали в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Нестерно и Сонино. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении наступательных действий РФ не происходило.

На Лиманском направлении сегодня оккупанты совершили шесть атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Славянском и Краматорском направлениях наступательных действий РФ не происходило.

На Константиновском направлении украинские воины отбили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении оккупанты совершили 22 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новопавловка. До сих пор продолжаются бои в некоторых локациях.

На Александровском направлении украинские защитники отбили три штурма оккупантов в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья.

На Гуляйпольском направлении россияне 11 раз атаковали в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки. Под авиаударами РФ оказались Воздвижовка, Долинка, Зализничное.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают вражескую атаку в сторону Павловки. Россияне нанесли авиаудар по Верхней Терсе.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не происходило.

Потери России в войне

Напомним, согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 232 090 военных. В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1280 солдат.

