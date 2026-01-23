Отминусовали более 1200 "хороших русских": Генштаб опубликовал свежую статистику

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано увеличение потерь российской армии по ряду ключевых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По состоянию на утро 23 января 2026 года суммарные потери российской армии с начала полномасштабного вторжения продолжают расти. Обновленную статистику обнародовали по итогам боевых действий за предыдущие сутки.

С 24 февраля 2022 года по 23 января 2026 года общие ориентировочные потери личного состава армии РФ достигли около 1 232 090 человек. За последние сутки этот показатель увеличился еще на 1280 военнослужащих.

Личный состав и бронетехника

На 23 января подтверждено уничтожение 11 599 танков, из них три единицы были выведены из строя за прошедшие сутки. Потери боевых бронированных машин составили 23 946 единиц, также с ростом на три позиции за день.

Артиллерия и средства огня

Существенный прирост зафиксирован по артиллерийским системам. По состоянию на 23 января их общее количество потерь достигло 36 549 единиц, что на 33 больше, чем днем ранее. Количество уничтоженных реактивных систем залпового огня остается на уровне 1623 единиц.

Авиация, ПВО и беспилотники

Российская армия за время войны потеряла 1282 средства противовоздушной обороны. Также подтверждены потери 434 самолетов и 347 вертолетов. Отдельно отмечается рост уничтоженных беспилотников оперативно-тактического уровня — 113 277 единиц, из них 449 за последние сутки.

Флот, ракеты и техника обеспечения

С начала вторжения уничтожено 4190 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, а также два подводных судна. Потери автомобильной техники и автоцистерн достигли 75 556 единиц, прирост за сутки составил 140 машин. Количество уничтоженной специальной техники выросло до 4050 единиц.

Обнародованные на 23 января данные отражают интенсивность боевых действий и сохраняющееся давление на военные ресурсы России по всем основным направлениям