Більше третини ворожих штурмів - на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Україна, П'ятниця 23 січня 2026 18:04
Більше третини ворожих штурмів - на Покровському напрямку: зведення Генштабу Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті 23 січня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на 16:00 п'ятниці, 23 січня, на фронті відбулося 59 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де росіяни штурмували 22 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу в Telegram.

Протягом дня від російської артилерії постраждали громади населених пунктів Біла Береза, Кучерівка, Рижівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках РФ завдала одного авіаудару, скинувши дві керовані бомби та здійснила 27 обстрілів позицій українських оборонців та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, росіяни атакували у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Нестерне й Соніно. Два боєзіткнення тривають досі.

На Куп’янському напрямку наступальних дій РФ не відбувалось.

На Лиманському напрямку сьогодні окупанти здійснили шість атак у районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Слов’янському та Краматорському напрямках наступальних дій РФ не відбувалось.

На Костянтинівському напрямку українські воїни відбили 22 ворожих штурми в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Новопавлівка. Дотепер тривають бої у деяких локаціях.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили три штурми окупантів у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку росіяни 11 разів атакували у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Під авіаударами РФ опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне.

На Оріхівському напрямку українські оборонці відбивають ворожу атаку у бік Павлівки. Росіяни завдали авіаудару по Верхній Терсі.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відбувалось.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 232 090 військових. Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1280 солдатів.

