Больше ресурсов на оборону: Зеленский подписал указ об аудите госрасходов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа, который предусматривает сокращение бюрократических процедур и проведение немедленного аудита государственных расходов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения.
"Сегодня же я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов", - заявил Зеленский в обращении.
Глава государства подчеркнул, что ожидает от правительства Украины конкретных результатов уже в течение месяца. По его словам, главная цель - максимально переориентировать государственные ресурсы на нужды обороны и укрепление устойчивости страны.
Также президент сообщил, что готовятся ощутимые шаги по дерегуляции для обеспечения большей свободы для граждан.
"Мы все это точно сделаем", - подчеркнул Зеленский.
Стоит заметить, что по состоянию на 19:45 указ уже опубликован на сайте Офиса президента. Он вступает в силу со дня его опубликования.
Что в указе
Кабинет Министров должен выполнить следующее, с учетом полномочий и угроз нацбезопасности:
- проверить, как работают государственные органы - чтобы избежать дублирования функций, лишних обязанностей и неэффективного использования бюджета и работников;
- провести дерегуляцию - убрать лишние государственные правила, которые мешают бизнесу, и не допускать безосновательного вмешательства власти в предпринимательскую деятельность;
- подготовить список нормативных актов, которые нужно изменить.
До 1 сентября 2025 года Кабмин должен представить предложения, как улучшить работу государства во время военного положения, эффективнее использовать бюджет, перераспределить средства на оборону, поддержать бизнес и повысить благосостояние граждан.
В Украине запустят аналог DOGE
Ранее первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в украинском правительстве планируют запустить аналог департамента Илона Маска DOGE для сокращения расходов.
Что такое DOGE
DOGE - это американский департамент, ответственный за оптимизацию бюджетных расходов. В первые месяцы президентства Дональда Трампа его возглавлял миллиардер Илон Маск. Это - временная правительственная организация, действующая по контракту и созданная исполнительным указом президента. Она должна завершить работу 4 июля 2026 года.
Стоит напомнить, что новая премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявляла - в Кабмине могут сократить количество чиновников аппарата на фоне объединения министерств.
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