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Більше ресурсів на оборону: Зеленський підписав указ про аудит держвидатків

Середа 23 липня 2025 20:00
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Більше ресурсів на оборону: Зеленський підписав указ про аудит держвидатків Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання указу, який передбачає скорочення бюрократичних процедур та проведення негайного аудиту державних видатків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Сьогодні ж я підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків", - заявив Зеленський у зверненні.

Глава держави підкреслив, що очікує від уряду України конкретних результатів уже протягом місяця. За його словами, головна мета - максимально переорієнтувати державні ресурси на потреби оборони та зміцнення стійкості країни.

Також президент повідомив, що готуються відчутні кроки щодо дерегуляції для забезпечення більшої свободи для громадян.

"Ми все це точно зробимо", - наголосив Зеленський.

Варто зауважити, що станом на 19:45 указ вже опубліковано на сайті Офісу президента. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Що в указі

Кабінет Міністрів має виконати наступне, з урахуванням повноважень і загроз нацбезпеці:

  • перевірити, як працюють державні органи - щоб уникнути дублювання функцій, зайвих обов’язків і неефективного використання бюджету та працівників;
  • провести дерегуляцію - прибрати зайві державні правила, які заважають бізнесу, і не допускати безпідставного втручання влади у підприємницьку діяльність;
  • підготувати список нормативних актів, які потрібно змінити.

До 1 вересня 2025 року Кабмін має подати пропозиції, як покращити роботу держави під час воєнного стану, ефективніше використовувати бюджет, перерозподілити кошти на оборону, підтримати бізнес і підвищити добробут громадян.

В Україні запустять аналог DOGE

Раніше перший віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що в українському уряду планують запустити аналог департаменту Ілона Маска DOGE для скорочення витрат.

Що таке DOGE

DOGE - це американський департамент, відповідальний за оптимізацію бюджетних витрат. У перші місяці президентства Дональда Трампа його очолював мільярдер Ілон Маск. Це - тимчасова урядова організація, що діє за контрактом і створена виконавчим указом президента. Вона має завершити роботу 4 липня 2026 року.

Варто нагадати, що нова прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла - у Кабміні можуть скоротити кількість чиновників апарату на тлі об'єднання міністерств.

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