Свириденко допустила сокращение чиновников в Кабмине после аудита
В Кабинете министров могут сократить количество чиновников аппарата на фоне объединения министерств.
Об этом во время общения с журналистами заявила премьер Украины Юлия Свириденко, передает корреспондент РБК-Украина.
Свириденко попросили прокомментировать возможность сокращения аппарата Кабмина (уменьшения количества сотрудников, которые работают в Секретариате Кабмина).
"Там, где у нас есть объединение министерств, я думаю, что конечно это очевидно. Главное, чтобы правительство не потеряло функциональность", - отметила премьер.
Она уточнила, что сейчас важно сохранить такое количество людей, которое обеспечит выполнение той или иной функции.
"Но там где объединение министерств конечно, что мы ожидаем, что после проведения аудита может быть определенное сокращение", - добавила Свириденко.
Объединение министерств
Напомним, на этой неделе в Кабмине прошли масштабные перестановки. В частности, некоторые министерства объединили.
Согласно нововведениям, теперь министр обороны Денис Шмыгаль отвечает и за стратегические отрасли промышленности.
В свою очередь Алексей Соболев возглавил министерство, которое было образовано в результате объединения Минэкономики, Минагрополитики и Министерство окружающей среды.
При этом Министерство единства, которое возглавлял Алексей Чернышов, было ликвидировано.
Детально об обновленном правительстве - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.