Google выпустил обновление для Gemini 3.1 Flash-Lite: что там интересного

Компания Google прещентувала новую модель искусственного интеллекта под названием Gemini 3.1 Flash-Lite. По словам компании, это самая быстрая и самая дешевая модель в линейке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в блоге Google.

Новая модель Gemini 3 рассчитана на масштабные задачи для разработчиков. Можно поручить все, что нужно - от перевода текстов до автоматической модерации контента. Интересно, что модель уже доступна в режиме предварительного просмотра через API в Google AI Studio, а также для корпоративных пользователей на платформе Vertex AI.

В Google отмечают, что новинка оптимизирована для работы с большими объемами запросов и сочетает высокую производительность с более низкой стоимостью использования. Ориентировочная цена составляет около 0,25 доллара за миллион входящих токенов и 1,50 доллара за миллион исходящих.

По сравнению с предыдущей моделью Gemini 2.5 Flash, новая версия обеспечивает примерно в 2,5 раза быстрее получение первого ответа и на 45% более быструю генерацию результата, сохраняя аналогичный или даже более высокий уровень качества. Во время тестирования на платформе Arena.ai модель получила очень высокие рейтинги.

Одной из ключевых функций является поддержка различных уровней "мышления", которые позволяют разработчикам регулировать глубину анализа задачи. Это помогает гибко балансировать между скоростью работы, стоимостью вычислений и качеством ответов.

В целом, заверили в компании, модель можно применять для широкого спектра задач - от массового перевода и модерации контента до создания интерфейсов, информационных панелей и цифровых симуляций.