Gemini получает масштабное обновление: что изменится в работе чат-бота Google

Четверг 15 января 2026 15:00
Gemini получает масштабное обновление: что изменится в работе чат-бота Google Gemini получает крупнейшее обновление (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Google запускает самое масштабное обновление для Gemini. Новый функционал позволяет системе обращаться к данным из сервисов Google и использовать персональную информацию пользователя для более точного контекста запросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechRadar.

Как это работает

По сути, Personal Intelligence - это следующий шаг в развитии ИИ-ассистентов. Gemini получает доступ к поисковику Google, Gmail, Google Photos, YouTube и другим сервисам, чтобы формировать ответы на основе реальных данных пользователя.

В отличие от уже существующих интеграций Gemini с приложениями, Personal Intelligence позволяет системе автоматически находить нужную информацию. Например, если пользователь спрашивает о проблеме с автомобилем, ИИ сможет определить модель авто по чекам в Gmail, посмотреть фото с последнего техосмотра и проанализировать видео, которые пользователь искал на YouTube.

Google уверяет, что такой подход превращает Gemini в персонального ассистента нового поколения. Функция пока что запускается в бета-режиме для подписчиков Google AI Pro и AI Ultra в США. В дальнейшем Personal Intelligence станет доступна в большем числе стран, а также появится в поиске в режиме AI Mode.

Gemini получает масштабное обновление: что изменится в работе чат-бота GooglePersonal Intelligence позволяет системе автоматически находить нужную информацию (фото: Google)

Потенциальный взгляд на будущую Siri

Google демонстрирует несколько примеров работы Personal Intelligence. В частности, Gemini может определить подходящие шины для автомобиля, даже если пользователь не указал модель: система извлекает номерной знак с фото.

Другой пример - формирование маршрута будущей поездки. Вместо стандартного набора популярных мест ИИ предлагает рестораны, развлечения и даже настольные игры, учитывая предпочтения пользователя, историю перемещений и контент, которым он интересовался.

На фоне недавнего партнерства Apple и Google в сфере ИИ аналитики допускают, что новая технология может лечь в основу обновленной Siri в iOS 27 - с функциональностью Gemini, но без фирменного брендинга Google.

Приватность как ключевой элемент

Google подчеркивает, что Personal Intelligence создавался с прицелом на безопасность данных. Функция по умолчанию отключена, а доступ к информации предоставляется только для выполнения конкретного запроса.

Все данные остаются внутри экосистемы Google - никаких передач сторонним сервисам. Каждый ответ приходит с указанием источника, чтобы пользователь мог понять, на основе каких сведений сформирован результат.

Кроме того, для чувствительных тем, например, информации о здоровье, предусмотрены отдельные ограничения: Gemini обращается к таким данным только с явного разрешения пользователя. Google также заявляет, что Gemini не обучается напрямую на содержимом Gmail или Google Photos.

Как включить Personal Intelligence

После того как функция станет доступна в Украине, включить ее можно будет следующим образом:

  • Открыть приложение Gemini и перейти в Настройки
  • Выбрать раздел Personal Intelligence
  • Открыть меню Подключенные приложения (Gmail, Photos и другие) и настроить доступ.

Напомним, что Google представила новую модель Gemini 3 Flash и раскрыла ее ключевые отличия от предыдущего поколения ИИ.

А еще мы рассказывали, как Google применяет технологии Gemini для усиленной защиты пользователей браузера Chrome от онлайн-угроз.

У нас также есть материал о том, как улучшить качество ответов Gemini с помощью настройки, которой большинство пользователей практически не пользуются.

