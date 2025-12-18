ua en ru
Google представила Gemini 3 Flash: чем новая ИИ-модель отличается от предыдущих

Четверг 18 декабря 2025 12:09
Google представила Gemini 3 Flash: чем новая ИИ-модель отличается от предыдущих
Автор: Павел Колесник

Google выпустила модель Gemini 3 Flash - быструю и недорогую версию ИИ на базе Gemini 3, представленной месяц назад. Компания рассчитывает укрепить позиции на фоне конкуренции с OpenAI. Новая модель становится по умолчанию в приложении Gemini и в AI-режиме поиска Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Что известно о Gemini 3 Flash

Gemini 3 Flash выходит спустя шесть месяцев после анонса Gemini 2.5 Flash и предлагает заметный прирост производительности. По результатам бенчмарков новая модель существенно превосходит предшественника и по ряду показателей приближается к флагманским решениям - Gemini 3 Pro и GPT-5.2.

Так, в тесте Humanity’s Last Exam, оценивающем экспертные знания в разных областях, Gemini 3 Flash набрала 33,7% без использования инструментов. Для сравнения:

  • Gemini 3 Pro - 37,5%
  • Gemini 2.5 Flash - 11%
  • GPT-5.2 - 34,5%.

В тесте на мультимодальность и рассуждение MMMU-Pro новая модель показала лучший результат среди конкурентов - 81,2%.

Массовый запуск для пользователей

Google делает Gemini 3 Flash моделью по умолчанию в приложении Gemini по всему миру, заменяя Gemini 2.5 Flash. При этом пользователи по-прежнему могут выбрать версию Pro для задач по математике и программированию.

В компании отмечают, что модель лучше работает с мультимодальным контентом. Пользователи могут:

  • загрузить короткое видео и получить рекомендации
  • нарисовать эскиз, который ИИ попытается распознать
  • отправить аудиозапись для анализа или генерации викторины.

Кроме того, модель точнее понимает намерение запросов и чаще формирует визуальные ответы - с изображениями и таблицами. В приложении Gemini также можно создавать прототипы приложений с помощью текстовых подсказок.

Одновременно Google запустила Gemini 3 Pro в поиске на американском рынке, расширив доступ к модели генерации изображений Nano Banana Pro.

Для бизнеса и разработчиков

Google сообщила, что Gemini 3 Flash уже используют такие компании, как JetBrains, Figma, Cursor, Harvey и Latitude. Модель доступна через Vertex AI и Gemini Enterprise.

Для разработчиков Gemini 3 Flash предлагается в виде предварительной версии через API, а также в Antigravity - новом инструменте для программирования, представленном месяц назад.

По данным Google, Gemini 3 Flash набирает 78% в тесте SWE-bench, уступая лишь GPT-5.2. Модель подходит для анализа видео, извлечения данных и визуальных вопросов и ответов, а высокая скорость делает ее удобной для повторяемых рабочих процессов.

Google представила Gemini 3 Flash: чем новая ИИ-модель отличается от предыдущихGemini 3Flash набирает 78% в тесте SWE-bench (фото: TechCrunch)

Цена и эффективность

Стоимость модели составляет:

  • 0,50 доллара за 1 млн входных токенов
  • 3,00 доллара за 1 млн выходных токенов.

Это дороже, чем у Gemini 2.5 Flash (0,30 и 2,50 доллара соответственно), однако Google утверждает, что новая модель превосходит Gemini 2.5 Pro, работает в три раза быстрее и использует на 30% меньше токенов для задач с рассуждением. В результате пользователи могут снизить общие затраты на вычисления.

"Мы позиционируем Flash как рабочую лошадку. С точки зрения стоимости входных и выходных токенов это гораздо более доступное решение, которое подходит для массовых задач во многих компаниях", - заявила старший директор и руководитель направления Gemini Models Талси Доши.

Конкуренция с OpenAI

С момента релиза Gemini 3 Google обрабатывает более 1 трлн токенов в день через свой API - на фоне обостряющейся конкуренции с OpenAI.

Ранее СМИ сообщали, что глава OpenAI Сэм Альтман разослал сотрудникам внутреннюю записку "Code Red" после снижения трафика ChatGPT и роста доли Google среди пользователей.

После этого OpenAI выпустила GPT-5.2 и новую модель генерации изображений, а также заявила о росте корпоративного использования и увеличении объема сообщений в ChatGPT в восемь раз с ноября 2024 года.

Хотя Google напрямую не комментирует конкуренцию, в компании отмечают, что рынок ИИ заставляет всех игроков действовать активнее.

Напомним, что Google добавила поддержку ИИ Gemini в браузер Chrome на iPhone, расширив возможности мобильной версии.

Также мы писали, что Google раскрыла, как ИИ Gemini используется в Chrome для защиты пользователей от онлайн-угроз.

А еще у нас есть материал о том, как запретить Google Gemini сохранять ваши чаты и настроить параметры конфиденциальности.

