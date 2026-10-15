Больше не нужно приложение: WhatsApp позволил звонить тем, у кого нет аккаунта

WhatsApp объявил о запуске функции "звонков с гостями" - она позволяет приглашать к разговору любого человека, даже если у него нет аккаунта в мессенджере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WhatsApp.
Новая функция позволяет производить бесплатные индивидуальные и групповые звонки со сквозным шифрованием без ограничений по времени.
Создать ссылку для связи может только зарегистрированный пользователь WhatsApp через вкладку "Звонки".
Особенности гостевого режима охватывают следующие возможности:
Подключение через браузер: приглашенные могут открыть ссылки на ПК, ввести имя и присоединиться к разговору.
Групповые сессии: к одному звонку могут присоединяться до 32 человек одновременно .
Функционал во время разговора: гости имеют доступ к демонстрации экрана, реакциям эмодзы и функции "поднятая рука".
Разработчики также позаботились о безопасности: гости попадают в комнату ожидания и попадают в звонок только после одобрения организатором.
Кроме того, сторонние участники не видят номера телефонов других присутствующих, не могут отправлять сообщения или самостоятельно добавлять новых людей.
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Спустя некоторое время разработчики планируют запустить интеграцию с популярными календарными сервисами Google и Outlook от Microsoft .
Благодаря специальному плагину пользователи смогут создавать и добавлять ссылки на звонки в WhatsApp непосредственно при формировании события в календаре.
По замыслу это позволит приглашать участников без необходимости отдельно посылать им ссылки в мессенджере.